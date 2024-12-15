Телефоны колл-центра разрываются от количества обращений к Путину

Россияне стали еще активнее звонить в колл-центры для оставления своих вопросов для прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным. В настоящий момент принято более миллиона обращений граждан, сообщает телеканал «Россия 24».

Операторы обрабатывают заявки граждан, которых становится все больше в преддверии прямой линии с президентом, назначенной на 19 декабря. Число обращений к Владимиру Владимировичу по состоянию на 15 декабря превысило 1 015 829.

Граждане выбирали свой удобный формат. Так, 537 тысяч человек позвонили на горячую линию для оставления обращения, а 255 тысяч написали сообщения. Еще 60 тысяч россиян передали информацию через moskva-putinu.ru. 25 тысяч граждан установили официальное мобильное приложение. Получали множество разных запросов, в том числе и от жителей новых регионов России.

Напомним, что «прямую линию» традиционно совместят с годовой пресс-конференцией «Итоги года с Владимиром Путиным». В ходе трансляции президент ответит на вопросы граждан, а также пообщается с журналистами. Вопросы желающих для эфира принимают с 7 декабря.

Ранее сообщалось, что Кремль составил десять главных проблем, волнующих россиян.