Телефоны россиян поставят на государственный учет

Планируется, что с 2026 года идентификатор IMEI мобильного устройства должен быть привязан к номеру телефона в единой системе для точной идентификации.

По замыслу властей, эта мера позволит решить проблему с массовыми отключениями мобильного интернета. Сейчас операторы связи, выполняя требования по блокировке из-за атаки БПЛА, вынуждены отключать связь в целых регионах. Ограничения затрагивают и обычных пользователей.

Новая система учета должна позволить отличать смартфоны от сим-карт, используемых в аппаратуре БПЛА. Теоретически, это открывает путь к точечным блокировкам только конкретных устройств, а не связи на всей территории, что может смягчить режим ограничений для населения.

