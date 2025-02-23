Telegraf: Украину ожидают две волны эмиграции в случае завершения войны
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В случае разрешения конфликта Украину могут покинуть две волны эмигрантов, как сообщил в интервью украинскому изданию Telegraf Андрей Гайдуцкий, доктор экономических наук.
По его мнению, после окончания конфликта около двух миллионов человек покинут страну. В то же время, по словам Гайдуцкого, примерно столько же людей вернётся на Украину.
«Но я ожидаю, что, поскольку мы уже „выдохнули“ столько людей в этой волне миграции, то вторая волна не будет больше одного-двух миллионов», — добавил он.
В случае присоединения Украины к Европейскому союзу, можно ожидать новой волны эмиграции, добавил сосебедник издания.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что без помощи США Россия сможет «съесть» Украину.