В случае разрешения конфликта Украину могут покинуть две волны эмигрантов, как сообщил в интервью украинскому изданию Telegraf Андрей Гайдуцкий, доктор экономических наук.

По его мнению, после окончания конфликта около двух миллионов человек покинут страну. В то же время, по словам Гайдуцкого, примерно столько же людей вернётся на Украину.

«Но я ожидаю, что, поскольку мы уже „выдохнули“ столько людей в этой волне миграции, то вторая волна не будет больше одного-двух миллионов», — добавил он.

В случае присоединения Украины к Европейскому союзу, можно ожидать новой волны эмиграции, добавил сосебедник издания.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что без помощи США Россия сможет «съесть» Украину.