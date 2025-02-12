Зеленский испугался, что Путин съест Украину

Владимир Зеленский заявил, что без помощи США Россия сможет «съесть» Украину. Об этом он сообщил в интервью изданию The Economist.

В нем он подчеркнул, что у России сейчас больше боевых бригад, чем у Украины и Европы вместе взятых. Зеленский также выразил опасение, что в случае падения Украины, Европа может столкнуться с угрозой оккупации.

«Без Украины Европа будет оккупирована. Без помощи США он (Путин — ред.) постепенно съест нас (Украину — ред.)», — подчеркнул Зеленский.

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года. Операция была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Он охарактеризовал начало СВО как ответ на угрозы национальной безопасности, в том числе из-за расширения НАТО на восток.

В феврале 2024 года Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем он заявил, что РФ не намерена нападать на страны НАТО, отмечая, что «западные политики запугивают население мнимой российской угрозой». Кроме того, к числу причин эскалации конфликта на Украине российский лидер отнес поставки вооружений Киеву, которые, по его мнению, вовлекают западные страны в вооруженное противостояние.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил о критическом моменте в конфликте на Украине.