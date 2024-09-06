Telegram изменил модерацию приватных чатов после ареста Дурова

Мессенджер Telegram внедрил модерацию приватных чатов после ареста во Франции основателя платформы Павла Дурова и предъявления ему обвинений, об этом сообщили на официальном сайте мессенджера.

Согласно сохраненной копии страницы FAQ, в разделе о незаконном контенте ранее утверждалось, что все чаты Telegram являются приватными и платформа «не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними».

«Во всех приложениях Telegram есть кнопки «Пожаловаться», с помощью которых вы можете отметить незаконный контент для наших модераторов», — указано на странице.

Кроме того, в этом разделе теперь указан адрес электронной почты, на который можно отправлять жалобы модераторам.

Ранее сообщалось, что Дуров отклонил дипломатическую помощь от РФ и ОАЭ.