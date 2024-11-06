Telegram могут оштрафовать в России на 4 млн руб. за отказ удалить информацию

Таганский суд Москвы рассмотрит дело против популярного мессенджера Telegram. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

Таганский суд Москвы 30 декабря 2024 года проведет заседание по делу о привлечении мессенджера Telegram к административной ответственности. В случае признания вины, сумма штрафа может достигнуть 4 млн руб.

Telegram Messenger Inc. привлекли к ответственности на основании ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Пока неизвестно, какие именно данные требуется удалить с просторов мессенджера.

В конце прошлого месяца Таганский суд уже оштрафовал Telegram на сумму 4 млн руб. за неисполнение требований по удалению ряда каналов.

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