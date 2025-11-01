Telegram предложил новый способ входа после ограничений

В Telegram появилась возможность привязать электронную почту для восстановления доступа к аккаунту. Новая функция отображается в разделе настроек приватности и безопасности. Об этом сообщает РБК .

По информации ресурса «Код Дурова», привязка e-mail позволяет получить код только для сброса облачного пароля — функция полезна, если пользователь забыл пароль или потерял доступ к устройству. Почта выступает в роли дополнительного инструмента защиты аккаунта.

При этом указанный адрес не используется для отправки кодов авторизации при входе в мессенджер. Если облачный пароль уже установлен, письмо будет содержать только код восстановления, а не проверочные коды, которые обычно приходят в СМС.

Опция введена на фоне периодических сбоев с доставкой СМС и невозможности подтвердить вход с другого устройства.

