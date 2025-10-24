В Белоруссии заблокировали социальную сеть «ВКонтакте»

В Белоруссии полностью ограничили доступ к социальной сети «ВКонтакте». Решение о блокировке было принято по официальному представлению Комитета государственной безопасности. Об сообщает «News.by».

Власти Белоруссии ввели полную блокировку социальной сети «ВКонтакте». Основанием для такого решения стало представление Комитета государственной безопасности республики. Информацию об ограничении доступа к ресурсу распространил государственный медиа холдинг Белтелерадиокомпания.

Скриншот официального «Списка ограниченного доступа», опубликованный ведомством, подтверждает, что сайт vk.com был внесен в реестр сегодняшним числом. Это означает, что миллионы пользователей в стране потеряли возможность заходить на платформу привычным способом.

На данный момент не сообщается, является ли эта мера временной или постоянной. Причины, по которым КГБ выступил с инициативой заблокировать именно эту социальную сеть, также не разглашаются.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко похвастался, что готов заключить большую сделку с Вашингтоном.