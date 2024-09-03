Telegram принес извинения Южной Корее, начавшей расследование против компании

Представители Telegram извинились перед южнокорейскими властями и удалили некоторые дипфейковые видео сексуального содержания, которые распространялись через мессенджер, об этом сообщила Комиссия по стандартам в сфере телекоммуникаций Южной Кореи.

Представитель подразделения Telegram в Восточной Азии направил письмо в комиссию, в котором компания выразила намерение «создавать доверительные отношения с комиссией» и предоставила «новый эксклюзивный адрес электронной почты» для связи.

По данным Telegram, по запросу комиссии было удалено 25 видеоматериалов сексуального характера. Комиссия выразила надежду на улучшение реакции на запрещенный контент на платформе.

На этой неделе стало известно, что полиция Южной Кореи обвинила Telegram в пособничестве и подстрекательстве к сексуальным преступлениям.

Правоохранительные органы проверяли восемь ботов в Telegram, занимающихся созданием дипфейков, а также группы, подозреваемые в распространении компрометирующих материалов. В рамках расследования было выявлено 24 подозреваемых.

Южнокорейские правоохранители заявили о стремлении к сотрудничеству с французскими властями, где 24 августа был арестован основатель Telegram Павел Дуров.

Ему были предъявлены обвинения по шести пунктам, включая действия мошенников в мессенджере. 28 августа Дуров был освобожден под судебный надзор с залогом в €5 млн.

Ранее сообщалось, что Маск переживает о том, что США могли вмешаться в задержание Дурова.