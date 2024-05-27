Telegram введет функцию проверки новостей на фейк

В мессенджере Telegram появится функция проверки новостей на фейк. Об этом говорится в сообщении канала «Код Дурова».

Работать такая функция будет благодаря сотрудничеству мессенджера с агентствами, которые занимаются проверкой информации. Кроме того, власти государств могут начать самостоятельно назначать такие агентства.

Функция будет носить название Fact Check. Отмечается, что ее работа будет полностью «прозрачной». К сообщениям, которые будут появляться в каналах, будет добавлена поясняющая информация. Кроме того, обычные пользователи не смогут влиять на контент, который представляет Fact Check.

В материале указано, что работа Fact Check будет прозрачной. К сообщениям в мессенджере функция будет добавлять поясняющую информацию, а обычные пользователи не смогут влиять на контент, предоставляемый Fact Check.

Telegram представляет собой кроссплатформенную систему мгновенного обмена сообщениями, которая включают текстовую и аудиовизуальную информацию, а также стикеры, фотографии, файлы и так далее. Мессенджер основал Павел Дуров. Клиентские приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows, macOS и GNU/Linux.

Ранее мы сообщали, что Павел Дуров анонсировал запуск хештегов для поиска по всем Telegram-каналам.