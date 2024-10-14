Telegram запустил новую функцию для верификации телефонных номеров

В Telegram появилась новая функция для верификации телефонных номеров. Речь идет о Telegram Gateway. О запуске новой опции сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Благодаря новой функции компании смогут существенно снизить свои расходы, отправляя коды подтверждения своим пользователям непосредственно через мессенджер. По словам Дурова, это гораздо дешевле, быстрее и безопаснее, чем привычный способ верификации посредством смс-сообщения.

Кроме того, мессенджер уже осуществил проверку телефонных номеров почти миллиарда пользователей, что позволит другим компаниям снизить затраты.

Стоимость отправки одного кода верификации будет составлять всего 0,01 доллара по всему миру. Если номер не зарегистрирован в Telegram, то плата за его подтверждение взиматься не будет.

На официальном сайте Telegram также отмечается, что отправка кодов через мессенджер может быть в 50 раз дешевле, чем при использовании смс.

Ранее сообщалось о том, что в Telegram появятся новые функции.