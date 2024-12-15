Если бы завтра была война, то Лондон не смог бы полноценно рассчитывать на помощь британского военного королевского флота по защите рубежей, пишет издание Telegraph.

Как стало известно журналистам, в строю британских ВМС в настоящее время находятся лишь два эсминца типа 45 из шести. Отмечается, что две трети кораблей королевского флота простаивают в доках на ремонтных верфях.

«В настоящее время в строю находятся только два ведущих эсминца военно-морского флота, тогда как две трети кораблей простаивают на ремонтной верфи», — пишет издание.

Как добавляется в материале, эсминец Daring с момента своего спуска на воду провел времени на верфи намного больше, чем в море. С военными фрегатами ситуация не намного лучше. Как узнали журналисты, только шесть из восьми находятся в более-менее исправном состоянии.

Ранее главком ВМФ Моисеев заявил, что морская группировка ядерных сил РФ полностью обновлена.