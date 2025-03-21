Принц Ульям проехал на британском танке у границы с Россией

Наследник британского престола принц Уильям был запечатлен на эстонской базе НАТО у границы с Россией. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Уточняется, что британский принц утром 21 марта приехал на самую большую базу НАТО в Эстонии под название Тапа. От нее до российской границы можно доехать всего лишь за несколько часов.

После прибытия наследник престола стал одним из участников учений «Кабрит». Перед журналистами 42-летний принц предстал в боевом облачении. В специальном шлеме и очках он сперва поуправлял британским танком Challenger 2, а после прокатился на боевой машине пехоты Warrior. Во время общения с представителями СМИ принц заверил, что был рад «запачкать руки». Целью своего визита он обозначил желание показать поддержку Эстонии, которая, «находясь в опасной близости от России», размещает на своей территории войска Североатлантического альянса и принимает беженцев с Украины.

Ранее стало известно о том, что придворные британского короля Карла III начали готовиться к его смерти.