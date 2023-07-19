Telegraph: провал контрнаступления ВСУ подтолкнет Украину к территориальным уступкам

Украина будет вынуждена в случае окончательного и бесповоротного провала контрнаступления ВСУ уступить России часть своей территории. В этом уверен обозреватель британской Telegraph Роберт Кларк.

Как отмечает журналист, сейчас украинцам буквально на всей линии соприкосновения приходится невероятно тяжело. И держаться, по сути, ВСУ осталось совсем недолго. Напор ВС РФ и снарядный голод сделают свое дело.

«Хотя в конфликте на Украине в ближайшие месяцы на южных сельскохозяйственных землях предстоит еще много боевых действий, западным правительствам необходимо приготовиться к мрачной перспективе территориальных уступок в качестве одного из потенциальных политических результатов неудавшегося контрнаступления ВСУ», — заявил Кларк.

Как отметил журналист, в случае провала контрнаступления ВСУ киевскому режиму и его западным покровителям грозит «сокрушительное поражение». Кроме того, как считает Кларк, время сейчас явно работает не на руку Киеву.

«Лето скоро начнет переходить в осень. Боевые действия начнут постепенно затихать, поскольку морозная зима подрывает способность войск вести боевые действия высокой интенсивности. Это даст России больше времени для дальнейшего укрепления своей обороны, как это было прошлой зимой», — констатировал журналист.

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