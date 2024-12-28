Телеканал RT Balkan начал вещание на сербском языке

Студийный комплекс расположили в Белграде, столице Сербии. Вещать RT Balkan будут по разнообразной программе. Помимо новостей предусмотрена аналитика, интервью, документальные проекты. Все на сербском языке, благодаря чему местное население сможет получать объективную и оперативную информацию обо всем происходящем в мире.

«Мы страшно счастливы, что, несмотря на все санкции, несмотря на то, что наш голос зажимают везде, где только можно, здесь, в Сербии, в Европе, мы будем вещать. И мы очень надеемся, что мы не обманем ожидания наших зрителей», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Канал также поздравила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отмечается, что вещание будет доступно по сетям нескольких операторов в Сербии и в Республике Сербской.

Также напомнили, что запуску RT Balkan предшествовало давление на RT и руководство Сербии со стороны Запада. Первыми ограничивать работу российских СМИ стали в США, далее Евросоюз требовал от Сербии ограничить вещание. Однако балканская страна отказалась, так как изначально не поддерживала антироссийские санкции.

Ранее сообщалось, что в еще одной стране заблокировали телеграм-канал «RT на русском».