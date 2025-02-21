Телецентр «Останкино» стал искать телеканалы, которые поселятся в нем вместо НТВ

Телецентр «Останкино» начал делать предложения возможным арендаторам, которые займут пустующие площади после того, как их покинет НТВ. Об этом сообщил РБК.

НТВ в данный момент переезжает из «Останкино» в собственный телецентр, который находится на Новомосковской улице. В итоге освобождается очень много помещений, так как этот телеканал был вторым якорным арендатором «Останкино». В результате телецентр стал рассылать деловые приглашения об аренде свободных площадей различным организациям. Например, их получили партнеры «Первого канала».

Подобные приглашения говорят о заинтересованности «Останкино» в том, чтобы пустующие помещения заняли уже существующие резиденты. Сейчас в телецентре, помимо «Первого», квартирует телеканал «Матч ТВ». Осведомленные в ситуации люди говорят, что к разосланным приглашениям уже был проявлен интерес.

Ранее сообщалось, что в новый пакет санкций в отношении России был включен запрет на вещание в Европе восьми СМИ из РФ. В него также входит ограничение деятельности 13 банков, а также постепенное прекращение импорта первичного алюминия.