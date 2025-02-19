Евросоюз запретит эфиры восьми российских СМИ на своей территории
AFP: новые санкции ЕС включают запрет на вещание в Европе восьми СМИ из РФ
Фото: [unsplash.com]
Новый 16-й санкционный пакет Европейского союза в отношении России включает в себя запрет на трансляцию еще восьми российских средств массовой информации на территории Европы, сообщило агентство AFP.
Накануне, как сообщало агентство Reuters, ссылаясь на источники в дипломатическом корпусе, представители государств ЕС согласовали уже 16-й пакет санкций против России, который также вводит запрет на импорт первичного алюминия.
Газета Financial Times добавила, что этот новый пакет санкций затрагивает 13 банков и вводит поэтапный запрет на импорт определенных товаров из российского алюминия.
Ранее Google призвали оплатить штрафы для нормальной работы YouTube в России.