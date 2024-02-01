Телеведущая Юлия Меньшова предупредила поклонников о скором исчезновении

Телеведущая Юлия Меньшова больше не может разрываться и игнорировать усталость, накопившуюся после плотного графика, пишет издание «Утро.ру» .

Теледива активно участвует в съемках, проектах, находит время на семью и ведение личного блога в нескольких соцсетях. Однако недавно она поняла, что уже физически и морально не справляется с прежним активным ритмом жизни. Она оставила лишь самое важное, исключив соцсети, в которых часто публиковала посты о психологии и говорила об общественно значимых темах.

«Поднакоплю немного сил и вернусь», - пообещала Меньшова.

При этом ведущая озвучила свое решение глубокой ночью, что ошарашило некоторых поклонников.

Отметим, что 54-летняя Юлия Меньшова отказалась от съемок в фильме и ушла из кино. Она занялась собственными проектами, развивала каналы и блоги. Сейчас наиболее популярны ее интервью с известными людьми.

Ранее сообщалось, что Цыганов посмеялся над хейтерами нового фильма по известной книге Булгакова.