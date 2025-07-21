Телеведущая Лазарева отпраздновала день рождения в Испании с тортом «Киевский»

Татьяна Лазарева* — российская телеведущая, проживающая в Испании, отметила свой день рождения, угощаясь тортом «Киевский». Она поделилась этим событием в видеоролике, опубликованном в ее телеграм-канале.

В своем обращении Лазарева сообщила, что приобрела себе подарок — торт «Киевский» от Roshen, подчеркнув, что несмотря ни на что, это ее любимое лакомство, и она не может от него отказаться. Ведущая продемонстрировала упаковку с тортом своим подписчикам.

Лазарева, которой 21 июля исполнилось 59 лет, также показала зрителям букет белых пионов, полученный в подарок от своих детей. Она уточнила, что цветы — это подарок от самых близких.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда Первого канала назвала главные проблемы Запада.

*внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов, а также включена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.