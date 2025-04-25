Телеведущая Высоцкая стала акционером компаний по розничной продаже лекарств

Известная телеведущая Юлия Высоцкая получила по 25% акций компаний, которые входят в сеть «Планета здоровья». Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Муж Высоцкой, режиссер Андрей Кончаловский, еще несколько лет назад приобрел долю в аптечной сети «Планета здоровья». Теперь и его жена получила акции сразу трех структур, которые входят в эту компанию. Ей досталось по четверти всех акций от ООО «Арктик», ООО «Азон» и ООО «Аптека 59».

Все эти фирмы заняты в розничной продаже лекарств и фармацевтических препаратов. По данным экспертов, совокупная выручка этих фирм достигает миллиардов рублей в год, а прибыль исчисляется сотнями миллионов.

Ранее сообщалось, что Высоцкая продала свой бизнес под брендом «Едим дома» из-за убыточности. По данным журналистов, решение о продаже кулинарной студии, закусочных и товаров было связано с тем, что были зафиксированы убытки, в том числе из-за мемных видео с горящим шашлыком, обугленными сырниками и макаронами с водкой.