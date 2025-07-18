Телеведущая Высоцкая заработала 10 млрд руб. на лекарствах

Юлия Высоцкая, известная как ведущая кулинарного шоу «Едим дома», получила около 10 млрд руб. дохода, будучи совладелицей аптечной сети «Планета здоровья», сообщил «Звездач».

Портал также подчеркивает, что недавно одна из компаний, а именно ООО «Неофарм Тверь», выиграла судебный процесс и получила компенсацию в размере 365 тыс. руб. В публикации отмечается, что Высоцкая демонстрирует образцовую налоговую дисциплину.

Ранее Волочкова рассказала о поездке на Мальдивы с молодым танцовщиком Марчелом.