Улетевшая из России Волочкова раскрыла новую пассию
Волочкова рассказала о поездке на Мальдивы с молодым танцовщиком Марчелом
Фото: [Шоу Анастасии Волочковой «Одержимость» в селе Константиново/Медиасток.рф]
Бывшая прима-балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре внимания из-за совместного отдыха на Мальдивах с молодым спутником. В беседе с Общественной службой новостей артистка сразу пресекла домыслы о новых отношениях, назвав своего попутчика коллегой и близким другом.
Волочкова подчеркнула, что ее с коллегой связывает исключительно дружба и профессиональные отношения. Это не первая их совместная поездка на острова, где они любят отдыхать и проводить время вместе.
«Мы уже на отдыхе, успели искупаться, позагорать. Как всегда, все здесь прекрасно и уютно. Меня сопровождает молодой человек, которого я обожаю», — сказала знаменитость.
Звезда балета с иронией отнеслась к возможным сплетням. Она заявила, что окружение и пресса может приписывать ей романы, ведь это уже не первый раз. Однако звезда предложила журналистам изучить историю ее путешествий и других коллег, чтобы избежать недоразумений в будущем.
Ранее сообщалось, что Джигурда обратился к Волочковой с предложением помириться.