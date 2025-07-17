Улетевшая из России Волочкова раскрыла новую пассию

Бывшая прима-балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре внимания из-за совместного отдыха на Мальдивах с молодым спутником. В беседе с Общественной службой новостей артистка сразу пресекла домыслы о новых отношениях, назвав своего попутчика коллегой и близким другом.

Волочкова подчеркнула, что ее с коллегой связывает исключительно дружба и профессиональные отношения. Это не первая их совместная поездка на острова, где они любят отдыхать и проводить время вместе.

«Мы уже на отдыхе, успели искупаться, позагорать. Как всегда, все здесь прекрасно и уютно. Меня сопровождает молодой человек, которого я обожаю», — сказала знаменитость.

Звезда балета с иронией отнеслась к возможным сплетням. Она заявила, что окружение и пресса может приписывать ей романы, ведь это уже не первый раз. Однако звезда предложила журналистам изучить историю ее путешествий и других коллег, чтобы избежать недоразумений в будущем.

Ранее сообщалось, что Джигурда обратился к Волочковой с предложением помириться.