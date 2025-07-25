Телеведущий Джеймс Уэйл рассказал о борьбе с раком

Популярный британский телеведущий Джеймс Уэйл, столкнувшийся с последней стадией рака почек, сообщил о серьезных затруднениях с дыханием и речью, о чем сообщило издание The Standard.

Он поделился, что испытывает трудности с дыханием, мышлением и речью. Уэйл отметил, что его речь замедлилась и он стал более забывчивым, описывая свое текущее состояние.

Уэйл также упомянул о быстро наступающей усталости и проблемах со слухом. По его словам, он не уверен в том, что сможет продержаться долго, выражая надежду на скорейшее прохождение всех необходимых этапов лечения.

Телеведущий уточнил, что прошло семь недель с тех пор, как медики дали ему прогноз о продолжительности жизни в 12 недель.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали рак у мужчины с безобидными симптомами.