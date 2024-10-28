Телевышка в Горняке транслировала украинские программы на ДНР

Телевизионная башня, расположенная в городе Горняк, ранее служила для передачи украинских телепрограмм на территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на украинское издание.

Телевизионную башню возвели в сентябре 2018 года, и ее высота достигает 190 м.

Горняк является ключевым укрепрайоном украинских сил в Покровском районе ДНР. По данным, в городе зарегистрировано 11 822 человека. Он расположен приблизительно в 5 километрах от Украинска, о захвате которого Минобороны сообщило месяц назад.

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