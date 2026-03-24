Тело 49-летнего нижегородца обнаружили в арендованной комнате в Морджиме

В индийском штате Гоа обнаружили тело российского туриста. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

49-летний житель Нижнего Новгорода отдыхал в курортном городе Морджим, который местные жители прозвали «русской деревней» из-за большого количества русскоговорящих туристов. Накануне мужчина арендовал там комнату, но спустя время перестал выходить на связь.

Отмечается, что владелец жилья, так и не достучавшись до российского путешественника, вызвал полицию. Прибывшие правоохранители вскрыли помещение и пришли в ужас: в комнате без признаков жизни лежал мужчина.

По предварительным данным, нижегородец с 2012 года он состоял на учете у нарколога. Мужчина вел собственный тревел-блог, и его последнее видео было снято в одном из индийских храмов.

Причина смерти пока не установлена, следствие продолжается. Официальных комментариев от российских дипломатических представительств пока не поступало.

