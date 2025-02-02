Тело грудного ребенка обнаружили в холодильнике в Одессе

В Одессе была задержана женщина, которую подозревают в убийстве своего годовалого сына. Тело ребенка она спрятала в морозильном отделении, об этом стало известно 1 февраля из сообщения Национальной полиции Украины.

В одной из квартир Пересыпского района города обнаружили тело мальчика.

По информации от правоохранительных органов, в этой семье также есть ещё один ребёнок — двухлетняя девочка. Её забрали у матери и передали медикам.

В отношении 18-летней матери погибшего ребёнка планируется возбудить уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее сообщалось, что отца, убившего на отдыхе в Таиланде сына, могут казнить.