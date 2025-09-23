Тело изувеченной после зверского изнасилования женщины нашли в кустах

В индийском Хайдарабаде правоохранительные органы задержали троих водителей, подозреваемых в особо жестоком изнасиловании и убийстве 32-летней женщины. Об этом со ссылкой на Munsif News пишет MK.Ru.

Согласно материалам дела, преступление началось с того, что один из нападавших, воспользовавшись алкогольным опьянением жертвы, заманил ее в легковой автомобиль, где совершил насилие. После этого женщину высадили в безлюдном месте, где сообщники преступника силой затащили ее в арендованный автомобиль и продолжили издевательства. Когда пострадавшая попыталась сопротивляться, нападавшие избили ее палками до потери сознания.

Обнаружив, что женщина перестала дышать, преступники бросили тело в придорожных кустах, где его нашли местные жители спустя двое суток.

Расследование установило, что все задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи, нападения на полицейских и нарушения ПДД. В настоящее время следствие собирает доказательства для предъявления обвинений по статьям о групповом изнасиловании и убийстве, которые в Индии могут караться пожизненным заключением или смертной казнью.

