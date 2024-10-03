Наемника из Колумбии Майкла Рамиреса Фино не стало во время службы в рядах ВСУ. Его теле вернули на родину, однако семья сообщила, что внутри не было органов. Об этом пишет KP.RU .

Украина могла присвоить себе органы колумбийского наемника. На возмущения родных последовал ответ, что внутренности якобы принадлежат Украине. Самого мужчину ликвидировали под Суджей в Курской области.

В националистическом подразделении ВСУ матери покойного неожиданно заявили, что боец плохо читал контракт, раз родственники удивляются отсутствию органов. Многое изымается, как утверждает украинская сторона, ради спасения раненых. Однако семья предполагает, что все это работа для «черных трансплантологов» ради денег. Мать погибшего не верит в такое неожиданное донорство.

Ранее сообщалось, что группа наемников ВСУ оказалась под Кременной в засаде.