Тело рэпера Паши Техника доставят из Таиланда в Москву
Пашу Техника похоронят в Москве
Фото: [pxhere.com]
Тело рэпера Павла Ивлева, выступавшего под псевдонимом Паша Техник, перевезут из Таиланда в Москву.
Об этом сообщил менеджер музыканта Маск Флинк (Яровный).
О месте прощания и похорон будет объявлено позднее, добавил он.
В конце марта 40-летний Павел Техник попал в больницу на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Рэпер находился в реанимации. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.
В четверг в телеграм-канале артистка появилась информация о том, что его менеджер привез ему необходимые препараты, в пятницу возник вопрос о транспортировке Павла на вертолете в Бангкок. Позднее сообщалось, что он пережил клиническую смерть, после чего у него началось кровоизлияние. Вечером 4 апреля рэпер скончался.
Ранее сообщалось о том, что Паша Техник скончался от септического шока.