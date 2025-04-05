Тело рэпера Паши Техника доставят из Таиланда в Москву

Тело рэпера Павла Ивлева, выступавшего под псевдонимом Паша Техник, перевезут из Таиланда в Москву.

О месте прощания и похорон будет объявлено позднее, добавил он.

В конце марта 40-летний Павел Техник попал в больницу на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Рэпер находился в реанимации. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

В четверг в телеграм-канале артистка появилась информация о том, что его менеджер привез ему необходимые препараты, в пятницу возник вопрос о транспортировке Павла на вертолете в Бангкок. Позднее сообщалось, что он пережил клиническую смерть, после чего у него началось кровоизлияние. Вечером 4 апреля рэпер скончался.

Ранее сообщалось о том, что Паша Техник скончался от септического шока.