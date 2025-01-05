Тело убитого при обстреле ВСУ в ДНР журналиста Мартемьянова доставлено в морг

Тело журналиста Александра Мартемьянова, который работал внештатным корреспондентом «Известий» и погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике, было доставлено в морг в Донецке. Об этом информирует РИА Новости.

Когда оно будет выдано родственникам репортера — не сообщается.

Напомним, 5 января украинские боевики намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от зоны боевых действий. В результате атаки погиб внештатный сотрудник «Известий». Пострадавшие получили незначительные травмы и находятся в удовлетворительном состоянии. В машине, помимо представителей РИА Новости — Максима Романенко и Михаила Кевхиева, — были также корреспонденты из донецкого издания «Блокнот» — Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

В беседе с журналистами РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала произошедшее как очередное злодеяние, совершенное режимом Зеленского, который не стесняется использовать методы преступного террора для устранения своих политических противников.

Ранее сообщалось, что выжившая журналистка рассказала о последней шутке репортера «Известий» перед гибелью.