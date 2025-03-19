Тело убитой ВСУ беременной девушки вывезли из Суджи в Курск

Из Суджи в Курск доставили найденное ранее тело расстрелянной украинским боевиком беременной Нины Кузнецовой. Об этом РИА Новости сообщил муж погибшей Артем Кузнецов. Ее опознали по татуировке и одежде.

Прощание с погибшей состоится 19 марта в 12:00.

Трагедия произошла в августе 2024 года, когда семья Кузнецовых эвакуировалась из Суджи. Они выезжали на двух машинах. За рулем одной был Артем, а его жена с полуторагодовалым сыном и мамой ехали в другой. Солдат ВСУ выстрелил в Нину. Она получила смертельное ранение и скончалась по дороге в больницу.

В течение семи месяцев Артем Кузнецов пытался выяснить местонахождение тела супруги, которое осталось в оккупированном украинскими боевиками городе.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные стали переодеваться в российскую форму, чтобы сбежать из Курской области.