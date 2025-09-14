Тело утонувшего заслуженного врача РСФСР Ариэля нашли на берегу Сестрорецкого Разлива
78.ru: заслуженный врач РСФСР Борис Ариэль утонул в Петербурге
В Санкт-Петербурге найдено тело, которое, по предварительным данным, принадлежит Борису Ариэлю, заслуженному врачу РСФСР. об этом передает сайт телеканала "78.ru".
Тело мужчины обнаружили на берегу водохранилища Сестрорецкий Разлив. Правоохранительные органы продолжают выяснять причины его гибели. Назначены несколько экспертиз для установления точных обстоятельств произошедшего.
«Обнаружили тело пропавшего в Сестрорецке заслуженного врача России и патологоанатома Бориса Ариэля», — говорится в сообщении издания.
Ранее сообщалось, что в курортном Геленджике российский турист утонул из-за забывчивости дайв-инструктора.