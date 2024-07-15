Телохранительницей Трампа, закрывшей его от пули, оказалась российская каратистка

Личным охранником 45-го президента США Дональда Трампа оказалась женщина, родившаяся в России. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал «Типичная Рязань».

Необычная теория распространилась в соцсетях и СМИ. Появилось предположение, что телохранителем Дональда Трампа стала женщина, родом либо из Ряжска, либо из Скопина Рязанской области. Об этом рассказал в своем блоге также политолог Алексей Чадаев.

В каналах описывают женщину как эмигрантку, перебравшуюся в США в 2000-х. Она является мастером спорта по рукопашному бою и каратэ. Знания и мастерство получала во время обучения в России. Полагают, что ее учили два именитых тренера.

Высшее образование россиянка получила уже в Америке. Она прошла успешно прошла школу частных телохранителей, со временем получила назначение на пост личного охранника Дональда Трампа.

Эту информацию пока не удалось подтвердить. В частности расследование KP.RU (Рязань) также не дало результатов: школы, тренера и спортивные организации не могут признать в женщине бывшую ученицу.

Напомним, молодой человек устроил стрельбу с крыши здания, соседствующего с площадкой для проведения митинга Трампа. Он ранил четырех человек, включая и бывшего президента. У последнего пострадало ухо, двое жителей получили критические ранения, один человек погиб.

Ранее сообщалось, что Трамп положительно оценил звонок Байдена сразу после покушения.