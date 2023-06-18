«Темная власть»: знаменитый экстрасенс объяснила, почему не принято сидеть на углу стола

Многим известна примета, согласно которой человеку не стоит садиться на углу стола, чтобы избежать неприятных последствий в его жизни.

Знаменитый экстрасенс Инна Мишина рассказала, почему не принято садиться за стол со стороны угла и как появилась эта примета.

«Запрет сидеть на углу стола пришел из Руси. Во времена Руси считалось, то есть было такое поверье, что, если человек находится с левой стороны, то это темная власть, темная энергия, это плохо», – рассказала ясновидящая корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы издания, с правой от угла стороны стола царят счастье, благополучие и успех.

«Святой уголок даже на правой стороне. Людей которые сидели по правую сторону угла, всегда ждала удача, а с левой наоборот. С левой стороны у людей будут несчастья», – пояснила Мишина.

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