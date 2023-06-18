«Выходят темные силы»: экстрасенс объяснила, почему нельзя выносить мусор после заката

«Могут начаться неприятности. Могут вынести деньги из семьи, здоровье близких или родных, могут так же и вынести удачу свою. Теоретически – это является отходом, но это не отходы. Все что люди употребляли, должно пойти во благо, а так пойдет во вред», – добавила ясновидящая.