«Выходят темные силы»: экстрасенс объяснила, почему нельзя выносить мусор после заката

Экстрасенс Мишина рассказала, какие неприятности принесет вынос мусора вечером

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freepik.com

Фото: [freepik.com]

Древняя примета гласит, что выносить мусор и дома или квартиры вечером или после заката ни в коем случае нельзя, так как это принесет хозяевам неприятности.

Экстрасенс Инна Мишина рассказала, как зародилась эта примета и объяснила ее значение.

«Выносить мусор после заката солнца – это равно попасть под влияние темных сил. Потому что мусор, вещи, вся энергетическая система дома, имеет хорошую энергетику хозяев. Если человек начинает выносить мусор после заката – это тоже самое, что «выносить ссор из избы», – пояснила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам ясновидящей, в темное время суток к людям выходят темные силы и сущности.

«Могут начаться неприятности. Могут вынести деньги из семьи, здоровье близких или родных, могут так же и вынести удачу свою. Теоретически – это является отходом, но это не отходы. Все что люди употребляли, должно пойти во благо, а так пойдет во вред», – добавила ясновидящая.

Ранее экстрасенс предсказала нашествие ядовитых насекомых в пустынях.

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