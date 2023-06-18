«Выходят темные силы»: экстрасенс объяснила, почему нельзя выносить мусор после заката
Экстрасенс Мишина рассказала, какие неприятности принесет вынос мусора вечером
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Древняя примета гласит, что выносить мусор и дома или квартиры вечером или после заката ни в коем случае нельзя, так как это принесет хозяевам неприятности.
Экстрасенс Инна Мишина рассказала, как зародилась эта примета и объяснила ее значение.
«Выносить мусор после заката солнца – это равно попасть под влияние темных сил. Потому что мусор, вещи, вся энергетическая система дома, имеет хорошую энергетику хозяев. Если человек начинает выносить мусор после заката – это тоже самое, что «выносить ссор из избы», – пояснила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам ясновидящей, в темное время суток к людям выходят темные силы и сущности.
«Могут начаться неприятности. Могут вынести деньги из семьи, здоровье близких или родных, могут так же и вынести удачу свою. Теоретически – это является отходом, но это не отходы. Все что люди употребляли, должно пойти во благо, а так пойдет во вред», – добавила ясновидящая.
Ранее экстрасенс предсказала нашествие ядовитых насекомых в пустынях.