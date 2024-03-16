В Мексике наркомафия похитила туристку из России

Туристка из России вышла на связь с родственниками и сообщила о преследовании в Мексике. Позже выяснилось, что она находится в заложниках у членов местного картеля, которые не выпустят ее до получения выкупа. Об этой истории сообщает SHOT.

Марии из России 23 года. Она отправилась в путешествие по Латинской Америке одна, так как ее муж в это время работал. Для экономии туристка остановилась у мексиканской семьи по каучсерфингу.

14 марта семейная пара отвозила россиянку Монтеррея в Рейносу к американской границе, но там их застали врасплох вооруженные люди. Напуганная Мария лишь успела записать голосовое сообщение мужу о том, что их машину преследуют. Через несколько часов супругу снова написали, но уже с требованием заплатить выкуп: не менее 1,5 тысяч долларов. Перевод этой суммы на карту похищенной не дал результата, так как злоумышленники стали требовать новых переводов. Так продолжалось три раза, после чего связь прервалась окончательно.

Семью, сопровождающую россиянку, при этом отпустили. Мексиканцы обратились в полицию. Однако пока о местоположении туристки ничего неизвестно.

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