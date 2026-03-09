В Китае 28-летняя пациентка с молниеносным миокардитом едва не стала жертвой собственного маникюра. Девушка поступила в больницу 5 февраля с подозрением на сердечный приступ. Врачи диагностировали тяжелую форму воспаления миокарда, которая по симптомам напоминает инфаркт и чаще встречается у молодых людей. Причиной могли стать вирусные, бактериальные или грибковые инфекции, токсины или аллергия.

В какой-то момент у пациентки остановилось сердце. Ее доставили в реанимацию и подключили к аппарату ЭКМО, который временно заменяет функции сердца и легких. Однако дальнейшее лечение застопорилось из-за… накладных гелевых ногтей.

Пульсоксиметр, который надевают на палец для контроля уровня кислорода в крови, не мог получить точные показания. Слой гель-лака и искусственные ногти блокировали свет, излучаемый прибором. Медперсонал пытался снять накладные ногти самостоятельно, но маникюр был сделан на совесть — оторвать его не удалось.

Пришлось срочно вызывать в больницу мастера маникюра. Специалистка с помощью профессиональных инструментов быстро избавила пациентку от опасных ногтей, и врачи смогли продолжить лечение.

Анестезиолог Аманда Кси предупреждает, что темный лак и длинные искусственные ногти могут серьезно помешать работе медицинского оборудования. Пульсоксиметр излучает красный и инфракрасный свет, который проходит через ткани пальца. Насыщенный кислородом гемоглобин поглощает больше инфракрасного света, а бедный кислородом — красного. Толстый слой гель-лака или наращенные ногти искажают этот процесс, делая показания недостоверными. Грибковая инфекция ногтей (онихомикоз) также может повлиять на точность прибора.

Использовать пульсоксиметр на других частях тела, например на мочке уха или пальце ноги, не рекомендуется. Такие измерения будут неточными — погрешность может достигать 50 процентов. Более надежный метод — анализ артериальной крови на газы, но он требует времени и инвазивного вмешательства, тогда как пульсоксиметр позволяет следить за состоянием пациента непрерывно и в реальном времени.

Врачи настоятельно рекомендуют: если вы готовитесь к операции или серьезному лечению, лучше отказаться от темного лака и длинных ногтей, чтобы не рисковать жизнью.

