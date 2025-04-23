Температура упадет на 18 градусов в Московском регионе

В Москве в субботу, 26 апреля, ожидается резкое похолодание — температура воздуха упадет на 15–18 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к значительным изменениям погоды в столичном регионе приведет активизация северного потока воздуха.

В субботу днем столбики термометров в Москве покажут всего +6…+11 градусов. В ночь на воскресенье, 27 апреля, значения опустятся до отметки около 0, а в Подмосковье возможны заморозки до -1 градуса.

В воскресенье днем температура поднимется лишь до +4…+9 градусов.

«То есть по сравнению со средой тут уже на 20 градусов понижение температуры. Ветер — северный, но тут нужно еще отметить, что хоть и облачно, но все-таки будут прояснения, так как повышается давление. И поэтому ночью будет еще дополнительное охлаждение, температура будет понижаться до отрицательных значений по области», — предупредил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве 22 апреля был зафиксирован новый суточный рекорд по теплу за всю историю наблюдений — 23,4 градуса.