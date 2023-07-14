Женщины заботятся, мужчины платят: кто и как чаще остальных помогает природе

Женщины гораздо чаще, чем мужчины, заботятся об окружающей среде. Об этом рассказала директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

По ее словам, о такой тенденции свидетельствуют как результаты опроса Высшей школы экономики (ВШЭ), так и наблюдения экспертов ее Фонда.

«Прекрасный пол действительно более внимательный и ответственный. Женщины чаще мужчин становятся организаторами и идейными вдохновителями различных экологических акций и движений. Например, они инициируют сбор и утилизацию мусора, участвуют в проектах в качестве волонтеров и так далее», — рассказала Лакустова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем не менее, добавила эксперт, мужчины в несколько раз чаще, чем женщины, финансируют природоохранные проекты.

«Например, среди наших доноров соотношение мужчин к женщинам — 80 на 20. Это говорит о том, что мужчины ничуть не менее эффективно умеют заботиться о природе, просто делают это по-другому. У мужчин в принципе меньше свободного времени, но больше финансовых возможностей. В итоге каждый помогает природе, как может», — уточнила эколог.

Кроме того, продолжила Лакустова, существует взаимосвязь между уровнем образования и эко-поведением.

«По результатам различных опросов выяснилось, что чем выше у человека уровень образования, тем больше он склонен проявлять заботу об окружающей среде. Люди с высшим образованием чаще отдают предпочтение экологичным товарам, придерживаются раздельного сбора мусора и сдают вещи на переработку», — отметила собеседница.

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