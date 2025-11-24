Тень на хиты «Ласкового мая»: как продюсер Разин оказался в международном розыске?

Продюсера культовой группы 90-х «Ласковый май» Андрея Разина объявили в межгосударственный розыск. Следствие заочно предъявило ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в отношении поэта-песенника Сергея Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС.

Продюсер Андрей Разин, чье имя неразрывно связано с историей группы «Ласковый май», оказался в центре крупного уголовного скандала. Следователи Главного управления МВД по Москве заочно предъявили ему обвинение в мошенничестве. По версии следствия, Разин годами незаконно присваивал денежные средства, предназначавшиеся поэту Сергею Кузнецову, автору текстов многих хитов коллектива.

Для получения средств продюсер использовал фиктивный договор, который позволял ему получать лицензионные вознаграждения за исполнение песен вместо настоящего правообладателя. В результате вдова поэта была признана потерпевшей по уголовному делу, которое возбудили еще в 2021 году. По статье «мошенничество в особо крупном размере» Разину грозит серьезное наказание — до десяти лет лишения свободы. На данный момент его местонахождение неизвестно, и он объявлен в межгосударственный розыск.

