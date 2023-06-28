«Теперь будут драки за просрочку»: магазины смогут отдать нуждающимся продукты, которые скоро испортятся

Продукты и бутилированная вода с истекающим сроком годности не будут облагать налогом, если их отдадут на благотворительность, сообщают «Известия».

С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Парламентарии предлагают отменить НДС на продукты, которые вот-вот испортятся, если их будут бесплатно отдавать нуждающимся. По мнению политиков, это снизит потери продуктов питания в России, которые на данный момент составляют около пятой части объема их производства.

Мнение пользователей о такой инициативе разделилось. Некоторые уверены, что это решение принесет пользу.

«У магазинов будет меньше соблазнов не убирать просрочку с прилавков. А нуждающиеся смогут получить продукты. Плюс это для экологии хорошо, меньше пищевых отходов», — считает Светлана Л.

Другие же раскритиковали инициативу.

«Теперь будут драки за просрочку»; «А если из-за этого люди будут чаще отравляться?»; «На улицах выстроятся километровые очереди за халявной едой», — считают пользователи.

Ранее сеть пиццерий отказалась выполнять обязательства перед клиентами, набившими тату с ее логотипом.