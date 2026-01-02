Теперь дороже Турции: в Абхазии кафе ввели платный вход для россиян

Туристический поток из России в Абхазию в 2026 году продолжает бить рекорды, обгоняя по массовости турецкие курорты, однако местная индустрия гостеприимства отвечает на это специфическими методами регулирования спроса. Вместо привычного радушия путешественники все чаще сталкиваются с жесткой системой платного входа и обязательных депозитов, которые делают даже короткий визит за чашкой кофе неоправданно дорогим, пишет АБН24 .

Подобная трансформация сервиса в популярных локациях вызывает волну разочарования среди отдыхающих, не готовых платить «за вход» в здания, представляющие историческую ценность.

Поводом для широкой дискуссии стала история российской туристки Светланы, столкнувшейся с новыми правилами в одном из знаковых заведений республики. Вход на территорию объекта, привлекающего гостей своей архитектурой, теперь осуществляется исключительно через ресторан, где установлена фиксированная плата в размере 1000 рублей. Фактически это превращает посещение общественного места в покупку билета, причем сумма не всегда идет в счет заказа, а взимается просто за факт пересечения порога.

Ситуация усугубляется внедрением обязательных депозитов, размер которых в ряде кафе начинается от 1500 рублей с человека. Согласно этой системе, клиент обязан оставить в заведении установленную сумму, даже если фактический заказ состоит из одного напитка. Практика «полного депозита» приводит к тому, что значительная часть потенциальных посетителей разворачивается у входа, предпочитая более демократичные точки питания.

Эксперты отрасли отмечают, что подобный подход может дать краткосрочную прибыль на пике сезона, но в долгосрочной перспективе наносит удар по репутации региона, который пытается конкурировать с международными курортами.

Несмотря на растущие издержки и вопросы к уровню сервиса, популярность направления остается стабильно высокой благодаря транспортной доступности и отсутствию визовых формальностей. Тем не менее, текущая ситуация в абхазском общепите создает опасный прецедент, когда количество туристов начинает прямо противоречить качеству их обслуживания.

