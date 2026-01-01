В Китае обманутым россиянам пришлось выкупать свои паспорта

Группа туристов из Приморского края, как пишет Fedpress, стала жертвой финансовых проблем недобросовестного организатора поездок, застряв в китайском городе Суйфэньхэ. Их документы были задержаны китайской стороной из-за задолженности российского турпосредника перед местными партнёрами, которая составила 104 тысячи рублей.

Прибыв в Китай 10 июля, туристы столкнулись с неожиданным препятствием при попытке вернуться домой: их паспорта не выдавали. Единственным способом разрешить ситуацию стало коллективное погашение чужого долга. Каждому участнику поездки пришлось заплатить по 10 400 рублей из собственных средств, чтобы выкупить свои документы и получить возможность выехать обратно в Россию.

Расследование показало, что фирма, продавшая путевки, не была зарегистрирована ни в качестве туроператора, ни как официальный турагент. Фактически услуги предоставлял частный посредник, работавший напрямую с китайскими контрагентами.

В соцсетях и профессиональном сообществе обратили внимание на подозрительно низкую стоимость тура: цена трехдневной поездки в Суйфэньхэ обычно начинается от 8100 рублей, тогда как пострадавшие, судя по всему, приобрели путевки по более привлекательной, но рискованной цене.

Туристам из регионов, активно взаимодействующих с Китаем, эксперты рекомендуют перед оплатой обязательно проверять регистрацию фирмы в Едином федеральном реестре туроператоров (ЕФРТ) и осторожно относиться к предложениям со стоимостью значительно ниже рыночной — такая «экономия» может обернуться многократными финансовыми потерями и юридическими проблемами за границей.

Ранее сообщалось, что в Сочи девочка провела под снегом 15 минут перед тем, как ее обнаружили и откопали.