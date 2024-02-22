Теперь официально: 23 февраля разрешили отмечать не только военным

Несмотря на название праздника, с Днем защитника Отечества можно поздравлять всех мужчин, а не только тех, кто имеет отношение к военной службе. Об этом заявил преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов.

Эксперт уточнил, что исторически эта дата, действительно, была только днем военнослужащих. Об этом говорит и название праздника, которое, кстати, менялось. Его называли Днем Красной армии, Днем Советской армии, Днем Советской армии и Военно-морского флота. Но теперь все изменилось.

«Постепенно эта праздничная дата вышла за сугубо военные рамки и наполнилась более широким содержанием. К настоящему времени уже сложилась устойчивая традиция поздравлять в этот день вообще всех мужчин любого возраста и профессиональной принадлежности», — пояснил Рожнов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Причина подобного восприятия, по мнению профессора, проста и очевидна. В отечественном календаре нет официального праздника, посвященного представителям сильного пола.

«Есть праздник военных, отцов, холостяков, но не любых мужчин. Именно День защитника Отечества, максимально воплощающий в себе «мужской дух», и заполнил эту брешь. То же самое произошло ранее и с Международным женским днем, который уже давно не ассоциируется в нашей стране с борьбой женщин за свои права, а воспринимается просто как женский праздник», — подытожил собеседник.

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