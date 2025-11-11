Теперь платить за квартиру будут по другому: что изменилось в датах

С 1 марта 2026 года москвичи смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Изменения закреплены в законе, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает Интерфакс .

Поправка внесена в статью 77 закона «Основы жилищной политики Москвы» от 27 января 2010 года. Ранее предельный срок оплаты коммунальных услуг составлял 10 число. Новый порядок устанавливает дополнительный период в пять дней для внесения платежей.

Решение направлено на повышение удобства для жителей столицы и оптимизацию расчетов с управляющими организациями. Изменения не повлияют на порядок начисления пеней за просрочку — они будут рассчитываться с учетом обновленного срока.

Закон опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы и вступает в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья проверил работу завода по производству оборудования для ЖКХ в Коломне.