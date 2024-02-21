Теперь подать заявление на признание жилья непригодным для проживания можно онлайн в Подмосковье

В Подмосковье запустили новую услугу для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных в Московской области, которая доступна на региональном портале. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что перед началом заполнения заявки на экран выводится информационное сообщение со списком обязательных документов. Данные о заявителе заполняются автоматически, так как авторизация на региональном портале происходит с помощью учетной записи. При этом за ходом рассмотрения онлайн-заявления можно следить в личном кабинете.

Примечательно, что жилье может быть признано непригодным для проживания, если оно не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, имеет серьезные повреждения или неисправности, которые могут привести к опасности для здоровья жильцов.

Воспользоваться новой электронной услугой могут как физические и юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ благодаря поддержке президента РФ.