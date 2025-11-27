Теперь стало страшно: бурятский шаман предсказал приход «белого народа» из-за океана

В интернет-пространстве активно обсуждается наследие бурятского шамана Барнашхэ, известного как Старик Барнашка. Провидец, скончавшийся в 1924 году, оставил после себя ряд предсказаний, часть которых, по мнению некоторых исследователей, нашла отражение в реальных исторических событиях, пишет РИА Новости.

Согласно народным преданиям, шаман мог впадать в особое состояние, во время которого его голос менялся и произносил пророчества. Одним из самых известных стало его предсмертное указание оставить дом нетронутым. Когда в 1960-х годах была предпринята попытка разобрать и перенести строение, бревна необъяснимым образом воспламенились. Женщина, руководившая процессом, вскоре скончалась от болезни.

Особый интерес вызывает завещание шамана относительно его тела. Он распорядился не хоронить и не сжигать его, а оставить на специальном помосте. Согласно пророчеству, ровно через сто лет, в 2024 году, на его костях должны проявиться письмена, содержащие информацию о будущем бурятского народа и всей планеты. Местонахождение захоронения остается неизвестным, поскольку местные жители отказались показывать его археологической экспедиции академика Окладникова в 1954 году.

В числе исторических предсказаний выделяют описание периода продолжительностью около семидесяти лет для новой власти, что совпадает с хронологией существования СССР. Также шаман упоминал войну, которая начинается на северо-западе и завершается огненными смерчами у Восточного моря, что некоторые интерпретируют как предсказание Второй мировой войны и ядерных взрывов. Отдельной загадкой остается образ «белого народа», который должен прийти «из-за большого моря» с востока.

