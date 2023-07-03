«Теперь умрет в тюрьме»: старушка пыталась нанять киллера на последние деньги, чтобы расправиться с участковым

По данным журналистов, 81-летняя бабушка не поладила с местным полицейским и решила от него избавиться. Больше месяца старушка искала исполнителя заказа. За такую кровавую услугу она была готова заплатить один миллион рублей.

«Это же как нужно было надоесть старушке?»; «Раз 81 год, теперь умрет в тюрьме, скорее всего. Могла бы дожить свой век в тепле и уюте»; «Женщину бы в психушку отправить. Раз таким занимается, то точно с головой что-то не так, а родственников нет, чтобы позаботились»; «Лучше бы она этот миллион внукам отдала или к морю съездила на старости лет», — написали россияне, комментируя новость.

Сотрудники полиции задержали пенсионерку и возбудили в отношении ее уголовное дело за приготовления к убийству. Сейчас старушку заключили в СИЗО, следствие выясняет, за что она так невзлюбила участкового.

Ранее мы писали, как киллер сдал мужчину, который заказал свою супругу.