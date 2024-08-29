Теперь в один клик: в Подмосковье упростили способ оплаты коммунальных счетов

Как сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, пользователи могут привязать лицевой счет к банковской карте. Это позволит больше не заходить в приложение банка, чтобы подтвердить платежи.

Для того, чтобы подключить новую функцию, указали в ведомстве, нужно зайти в личный кабинет на сайте или в приложении МосОблЕИРЦ, оплатить квитанцию через СБП, подтвердить платеж в приложении банка и после оплаты выбрать опцию «Привязать счет».

Следующая оплата коммунальных услуг пройдет в автоматическом режиме. Изменить счет или отвязать его можно будет тоже в приложении банка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность модернизации электроснабжения в регионе.