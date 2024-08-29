Теперь в один клик: в Подмосковье упростили способ оплаты коммунальных счетов
МосОблЕИРЦ внедрил новую функцию, упрощающую процесс оплаты счетов
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Московский областной единый информационно-расчетный центр внедрил новую функцию. Теперь клиенты смогут оплачивать коммунальные счета намного быстрее.
Как сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, пользователи могут привязать лицевой счет к банковской карте. Это позволит больше не заходить в приложение банка, чтобы подтвердить платежи.
Для того, чтобы подключить новую функцию, указали в ведомстве, нужно зайти в личный кабинет на сайте или в приложении МосОблЕИРЦ, оплатить квитанцию через СБП, подтвердить платеж в приложении банка и после оплаты выбрать опцию «Привязать счет».
Следующая оплата коммунальных услуг пройдет в автоматическом режиме. Изменить счет или отвязать его можно будет тоже в приложении банка.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность модернизации электроснабжения в регионе.