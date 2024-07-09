Теперь жители Подмосковья могут в «цифре» оформить доплаты к пенсии

В Подмосковье оцифровали оформление доплаты к пенсии жителям старше 85 лет, новая электронная услуга предоставляется на региональном портале в течение 7 рабочих дней. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Глава ведомства Надежда Куртяник отметила, что благодаря переводу в цифровой формат обратиться за назначением выплаты можно, не выходя из дома. При этом нет необходимости проходить сверку документов в МФЦ. Все проверки осуществляются ведомством удаленно, и решение направляется в личный кабинет заявителя.

Напоминаем, что ежемесячная доплата к пенсии в размере 500 рублей полагается жителям Московской области в возрасте 85 лет и старше, у которых среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что более семисот детских игровых площадок модернизируют в Подмосковье в этом году.